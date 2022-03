Calciomercato Milan – Pressing del Diavolo su Berardi. Su Jorginho…

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Berardi è sempre un obiettivo di Maldini e Massara. Le novità da Sport Mediaset

Il Milan, sul calciomercato, pensa sempre a Domenico Berardi. Sport Mediaset, nel servizio di Claudio Raimondi, ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato "La prossima potrebbe veramente essere l'estate per il salto di qualità di Berardi. Ci sono due club in forte pressing su di lui e sono il Milan, che come sappiamo cerca sulla destra un giocatore più incisivo rispetto ad Alexis Saelemaekers e Junior Messias, e il Napoli, che perdendo Lorenzo Insigne potrebbe essere interessato all'acquisto del giocatore del Sassuolo magari spostando sulla destra Matteo Politano. I neroverdi però chiedono 35 milioni di euro. Il Milan poi deve trovare il sostituto di Franck Kessie. La priorità è Renato Sanches, ma attenzione a Jorginho del Chelsea dato quello che sta succedendo al club inglese. In questo senso saranno decisive le prossime tappe".