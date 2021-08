Calciomercato Milan – Berardi difficile, ma sarebbe perfetto per Pioli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, non dovrebbe lasciare i neroverdi. Ma piace al Diavolo

Il Milan, alla ricerca di un esterno destro offensivo di qualità, in questo calciomercato estivo, ha messo gli occhi su Domenico Berardi. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Difficile, comunque, che possa spostarsi dal Sassuolo, viste le dichiarazioni rilasciate ieri da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, nonostante abbia manifestato la volontà di guardarsi intorno per un eventuale trasferimento.