Calciomercato Milan – Berardi, c’è un ostacolo non da poco

Milan che ha messo nel mirino Berardi per il prossimo calciomercato, ma il prezzo dell'esterno è considerato troppo alto dai rossoneri.

L'obiettivo del Milan nel prossimo calciomercato sarà quello di rinforzare la trequarti, partendo dalla fascia di destra, e Domenico Berardi pare essere il profilo giusto. Piace moltissimo a Stefano Pioli, che lo richiede da tempo. Berardi ha qualità, esperienza e soprattutto porta in dote tanti gol e tanti assist. Ha vinto un Europeo e nonostante le ultime prestazioni non brillantissime resta il diamante del Sassuolo , che sperava di farne una bandiera. Berardi però ha strappato una promessa: in caso di offerta concreta e da una squadra importante potrà essere libero di andare.

Tuttavia, anche la cifra deve essere importante. Secondo quanto scrive il CorSport, infatti, la richiesta dei neroverdi per il classe 1994 è di 35 milioni. Solo leggermente trattabili. Una somma altissima e che il Milan non pare intenzionato a pagare. Questo il vero ostacolo della trattativa: o i neroverdi concederanno uno sconto importante oppure l'affare non andrà in porto. I rossoneri, infatti, sono convinti di poter virare su altri profili a costo più basso dall'estero. Segui la partita con la cronaca testuale >>>