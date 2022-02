Calciomercato Milan – Berardi accostato ai rossoneri: le ultime news

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Domenico Berardi, esterno destro d'attacco del Sassuolo, ha attirato l'attenzione di Stefano Pioli

Matteo Mosconi

I numeri e le prestazioni di Domenico Berardi non sono certamente passati inosservati, e il Milan è tornato con insistenza sul ragazzo in vista del calciomercato estivo. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo lascerà partire l'esterno destro solo ed esclusivamente in caso di un'offerta congrua alle richieste della società emiliana.

Inoltre, una recente proposta pervenuta da un club non specificato sembrerebbe aver indispettito sia la società emiliana che il ragazzo. In questa stagione il ventisettenne attaccante calabrese ha già raggiunto la doppia cifra sia nella casella dei gol, che in quella degli assist, siglando un primato in Europa.

Per il Milan e per Stefano Pioli, si tratta quindi del nome giusto per il definitivo salto di qualità. La nostra intervista esclusiva all'ex Milan Bonetti tra il rinnovo di Franck Kessie e tanto altro

