Calciomercato Milan – L’agente Beppe Bozzo in sede: i dettagli

Beppe Bozzo , noto procuratore, ha fatto visita nel tardo pomeriggio a Casa Milan per un incontro con Maldini e Massara : possibili novità di calciomercato . I rossoneri si stanno muovendo su diversi fronti dopo i rinnovi dei dirigenti. I principali obiettivi del Milan sono sempre Renato Sanches per quanto riguarda il centrocampo e Hakim Ziyech come esterno offensivo. Non sono, però, da escludere, ulteriori innesti, magari giovani e di prospettiva.

Come appreso dalla nostra redazione, il procuratore Beppe Bozzo si è recato a Casa Milan per un colloquio con Maldini e Massara. Ad oggi non ci risultano trattative per gli assistiti di Bozzo. L'unico profilo che potrebbe fare al caso del Diavolo sarebbe Marcos Paulo, ala di proprietà dell'Atletico Madrid, nell'ultima stagione in prestito ai portoghesi del Famalicão. Un classe 2001 che però non sarebbe tra le prime scelte. Ecco perché è probabile che Bozzo sia in sede per fare da intermediario in qualche trattativa non meglio specificata. Staremo a vedere se salterà fuori qualche nome nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati. Centrocampo, ecco chi piace al Milan. Le ultime news di mercato >>>