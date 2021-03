Calciomercato Milan – Bennacer, si pensa a togliere la clausola rescissoria

Tuttosport si sofferma sull'importanza di Ismael Bennacer nel centrocampo rossonero. Il Milan pensa anche a un rinnovo di contratto

Tra l'altro, con Bennacer in campo, il Milan ha perso solo una volta nell'ultimo anno. La coppia con Franck Kessie è assortita splendidamente, e Pioli si affida a loro in questo finale di stagione per raggiungere l'obiettivo della Champions League. La società, intanto pensa anche un nuovo contratto. La volontà di Maldini e Massara sarebbe quella di togliere la clausola rescissoria (di 50 milioni di euro valida solo per l'estero in un unica soluzione), in modo da stare completamente al sicuro.