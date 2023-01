Calciomercato Milan – Bennacer, accordo trovato per il rinnovo | News

Per quanto riguarda ulteriori dettagli sul suo nuovo contratto, continuerà ad esserci la clausola da 50 milioni di euro. Questa, però, sarà valida solamente per i club esteri e solamente nella prima parte del calciomercato estivo. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore (domani?), intanto questa sera scenderà in campo al fianco di Tonali per affrontare la Roma a San Siro. Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv e in diretta streaming.