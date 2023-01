Calciomercato Milan – Bennacer ha rinnovato il contratto fino al 2027

Questo pomeriggio Ismael Bennacer si è recato a Casa Milan. Il centrocampista algerino, dopo le notizie dei giorni scorsi, si è presentato nella sede rossonera per prolungare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 2027. Proprio pochi minuti fa, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha annunciato che Bennacer ha messo nero su bianco. Una bella notizia non solo per il giocatore stesso, ma anche per tutto il popolo milanista che aveva chiesto, a gran voce, di fare il possibile per trovare un accordo per il prolungamento. Accordo che, fortunatamente, è stato trovato. Milan, ai dettagli il rinnovo di Leao: le ultime.