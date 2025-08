Il Milan continua ad essere interessato a Dusan Vlahovic in questa sessione di calciomercato estiva e potrebbe giocarsi la carta Ismael Bennacer. Se da una parte, infatti, l'attaccante serbo è in rottura con la Juventus e vorrebbe cambiare aria in vista della prossima stagione, dall'altra lo stesso discorso si potrebbe fare per il centrocampista algerino. Il quale, tornato dal prestito al Marsiglia, che non lo ha riscattato per giunta, non ha trovato posto nelle gerarchie di Massimiliano Allegri e probabilmente non avrà spazio se dovesse rimanere in rosa.