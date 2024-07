Calciomercato Milan – Pioli chiama Bennacer? Al Ittihad e non solo…

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è finito nel mirino dell'Al Ittihad. Ma l'interesse non arriverebbe solo dalla squadra di Pioli

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è finito nel mirino dell'Al Ittihad, club militante in Saudi Pro League che per le prossime tre stagioni sarà allenato da Stefano Pioli, ormai ex allenatore rossonero. Ma l'Al Ittihad nonsarebbh l'unica squadra ad aver mostrato interesse.