Calciomercato Milan – Benitez-Everton: per James Rodriguez cambia tutto

Importanti aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Dall'Inghilterra arrivano novità per quanto riguarda James Rodriguez dell'Everton

Importanti novità direttamente dall'Inghilterra per quanto riguarda il calciomercato del Milan ed in particolare James Rodriguez. Il trequartista colombiano, secondo quanto scrive il 'Liverpool Echo', potrebbe lasciare presto l'Everton. Dopo la delusione per l'esclusione dai convocati per la Copa America, il quasi 30enne potrebbe rivalutare il suo prossimo futuro, visto l'addio di Carlo Ancelotti ai Toffees.