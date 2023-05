Calciomercato Milan – A pranzo con il River: sul piatto c’era Beltrán

Lucas Beltrán, centravanti del River Plate, nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. È stato argomento di discussione tra i club

Lucas Beltrán , centravanti del River Plate , entra nella lista degli obiettivi del Milan per l'imminente sessione estiva di calciomercato . Lo ha rivelato 'Tuttosport' oggi in edicola. La scorsa settimana, infatti, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno pranzato, a Milano , con Jorge Pablo Brito , Presidente dei 'Millonarios' di Buenos Aires .

In quell'occasione, ha evidenziato il quotidiano torinese, il club di Via Aldo Rossi ha chiesto maggiori informazioni su Beltrán, classe 2001, argentino in possesso di un prezioso passaporto italiano. Se l'Inter, dunque, può portare nel nostro campionato l'oriundo Mateo Retegui, il Diavolo potrebbe rispondere con Beltrán, che starebbe seguendo con attenzione da un paio di mesi.