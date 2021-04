Calciomercato Milan – Belotti tra rinnovo e cessione: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il nome di Andrea Belotti figura nella lista dei possibili acquisti rossoneri per l'estate

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan prenderà un nuovo attaccante. Andrea Belotti , classe 1993, centravanti del Torino , è uno dei nomi che figura nella lista dei possibili acquisti del club di Via Aldo Rossi. Il contratto di Belotti con il club presieduto da Urbano Cairo scadrà il 30 giugno 2022 e, pertanto, si presume che per rilevare il 'Gallo' dai granata non serva un eccessivo esborso economico.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', però, Belotti è molto legato al Torino, squadra di cui è capitano. Quindi, al momento, non ha chiuso del tutto le porte per il prolungamento del contratto . Prima, però, di prendere qualsiasi decisione, Belotti vuole aiutare il Toro a conquistare la permanenza in Serie A . Quindi, a salvezza ottenuta, l'intenzione è quella di confrontarsi con Cairo per studiare il da farsi.

Il Presidente del Torino vorrebbe chiedere fiducia a Belotti ancora per una stagione. Rinnovare il contratto con un patto che preveda la sua cessione nel caso in cui i granata non si qualifichino ad una competizione europea al termine della stagione 2021-2022. Belotti ci penserà su, anche perché gli estimatori non gli mancano di certo. Oltre al Milan, squadra per cui il 'Gallo' ha sempre fatto il tifo, ci sono anche Roma in Italia, nonché Tottenham e Manchester United in Premier League. Intanto il Milan sgomita con squadre di Premier League per un difensore >>>