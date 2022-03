Calciomercato Milan – Belotti, spunta l’ipotesi Napoli: lui non è convinto

Per il dopo Mertens, i partenopei sembrano voler prendere Belotti sul calciomercato, obiettivo anche del Milan per molto tempo. Le ultime.

Di norma, il Napoli non si muove molto sul calciomercato, ma stavolta si prepara a un'estate importante, così come il Milan e in comune le due squadre potrebbero avere Andrea Belotti , classe 1993 e capitano del Torino , obiettivo in attacco. I partenopei sono pronti a perdere Dries Mertens , belga classe 1987, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Dovrà dunque essere sostituito e proprio il Gallo sembra una soluzione fattibile.

Sembra infatti che il Napoli abbia iniziato a contattare Belotti come erede del recordman azzurro. Anche lui sarà libero a parametro zero in estate e può già accordarsi con un'altra squadra. Il rinnovo sembra più fattibile di prima, ma per ora non è arrivato. L'offerta che serve è di almeno 3 milioni all'anno. Secondo quanto riferisce Tuttosport, però il giocatore non gradirebbe molto la destinazione napoletana. Vorrebbe andare al Milan come prima scelta o, eventualmente, all'Atalanta, altrimenti rimarrebbe granata. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>