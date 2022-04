Calciomercato Milan – Belotti si allontana: altri i profili seguiti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti, centravanti del Torino, si allontana dal club rossonero. Ecco le novità

Andrea Belotti sembra allontanarsi dal Milan. Come viene riportato da Tuttosport, l'attaccante è in scadenza di contratto con il Torino a giugno, ma è molto difficile attualmente che rinnovi con i granata. Maldini e Massara ci stanno pensando perchè sarebbe un'operazione a costo zero, ma stando a quanto scritto dal quotidiano sarebbe uscito dai radar nelle ultime ore. La dirigenza rossonera, infatti, preferisce altri profili e dunque difficilmente Belotti vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione. Intanto si punta su un talento argentino.