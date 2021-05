Calciomercato Milan – Belotti potrebbe restare al Torino

Belotti è una delle opzioni per il calciomercato del Milan, ma con l'arrivo di Juric potrebbe rimanere granata. Ecco le ultime.

Una delle priorità del calciomercato del Milan sarà l'attaccante e uno dei nomi caldi è quello di Andrea Belotti. L'attaccante classe 1993 ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Torino, squadra di cui è capitano. Per ora non ha rinnovato e se confermasse questa scelta potrebbe partire nel corso di questa estate, per evitare alla squadra granata di non perderlo a zero. Per ora le richieste sono sempre state dei famosi 100 milioni della clausola, ma con il contratto in scadenza eventualmente dovranno essere molto più basse. Ora il Torino ha ingaggiato Ivan Juric, che cercherà personalmente di convincere Belotti a restare, mettendolo al centro del progetto. Probabile che la decisione arrivi dopo l'Europeo. Nel frattempo, il Milan e la Roma restano alla finestra. Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.