Calciomercato Milan – Belotti già a gennaio? Pobega come contropartita

Andrea Belotti potrebbe approdare al Milan già nel prossimo calciomercato di gennaio. Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il 'Gallo', centravanti anche della Nazionale Italiana, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Torino, il prossimo 30 giugno 2022. I tifosi granata stanno facendo di tutto per convincere il loro bomber a rinnovare l'accordo, ma la situazione è complicata.

Belotti a Torino sta bene, sente sua la maglia ed adora i sostenitori granata. Ma, a quasi 28 anni, vuole provare a giocare in una squadra che lotti per lo Scudetto e che disputi le coppe europee. Il Milan è sempre più interessato a prenderlo e, come noto, Belotti accetterebbe volentieri un trasferimento nella squadra per la quale tifava da bambino. A febbraio, come da regolamento, il numero 9 del Toro potrebbe accordarsi con il Diavolo per la prossima stagione.

Il Milan è lì che lo aspetta e, secondo il quotidiano torinese, tra Belotti ed il Diavolo esisterebbe già un'intesa verbale per un approdo a Milanello a parametro zero a fine stagione. Prova è, probabilmente, il rifiuto da parte di Belotti della proposta di rinnovo sottopostagli da Urbano Cairo, Presidente del Torino, per un nuovo contratto di quattro anni a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Domani sera si disputerà Milan-Torino di Serie A e, molto probabilmente, i dirigenti delle due squadre si incontreranno a 'San Siro'. Il Milan vorrebbe avere Belotti già nel corso del calciomercato di gennaio. Un po' per avere più possibilità di vincere lo Scudetto, un po' perché Zlatan Ibrahimović non dà garanzia di continuità fisica. Un po' perché Olivier Giroud non sembra in grado di fare la differenza.

Cairo, per il 'Gallo', a gennaio chiederebbe ancora bei soldi per tentare di monetizzare sul cartellino del giocatore che, a luglio, perderebbe a zero. Il Milan, però, non vorrebbe tirare fuori altri soldi a stagione in corso. Ecco, allora, che entrerebbe in ballo, secondo 'Tuttosport', il cartellino del centrocampista Tommaso Pobega. Il quale, attualmente, è in prestito secco dal Milan al Torino.

Il Milan potrebbe ragionare su un'altra stagione in prestito gratuito di Pobega alla corte del tecnico Ivan Jurić, concedendo un diritto di riscatto al Torino ma riservandosi una possibilità di controriscatto. Cairo invece, nel caso, vorrebbe avere l'ultima parola, per quanto onerosa, stante il valore che il ragazzo sta dimostrando. Situazione ingarbugliata, ma se ne parlerà.