Calciomercato Milan – Belotti piace anche alla Roma

Il Milan cerca un attaccante sul calciomercato e Belotti è tra i nomi più caldi. Occhio però al pressing della Roma sul Gallo.

Il prossimo calciomercato dovrà portare al Milan un attaccante forte, che sia in grado di non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è ancora una garanzia di qualità, ma non di continuità. Dunque serve un'alternativa validissima. Tanti i nomi possibili. Tra questi c'è anche Andrea Belotti. Il classe 1993, però, con la salvezza ormai raggiunta dal Torino è sempre un po' più complicato. Il Gallo potrebbe infatti anche rinnovare il proprio contratto, con i granata che non ascoltano offerte inferiori ai famosi 100 milioni di clausola rescissoria. Il Milan ci spera, ma resta complicato. Anche per la concorrenza. Molti club lo seguono, tra cui la Roma, che secondo il CorSport avrebbe anche presentato un'offerta da 3,5 milioni a stagione al capitano granata.