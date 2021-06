Calciomercato Milan – Belotti, offerta ufficiale della Roma

Si allontana Belotti, che nel prossimo calciomercato si trasferirà, ma non al Milan, sembra. Ecco tutte le ultime notizie.

Per molti anni Andrea Belotti è rimasto fedele al Torino, sperando di ricevere in cambio una squadra competitiva, ma nel prossimo calciomercato è pronto a trasferirsi, ma non al Milan. I rossoneri lo hanno seguito a lungo e ancora oggi lo valutano come rinforzo per l'attacco, ma i costi sono ritenuti eccessivi e il profilo non il migliore. Il Gallo, classe 1993, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i granata, nonostante sia capitano. Difficilmente il club si opporrà alla sua partenza, anche se c'è differenza sulla valutazione. Finora si è sempre fatto riferimento alla clausola rescissoria da 100 milioni, ma a un anno dalla scadenza ha perso significato. Secondo quanto riferisce il CorSport, c'è un'offerta ufficiale della Roma da 20 milioni. Per il giocatore 3 milioni più bonus all'anno, fino al 2025. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.