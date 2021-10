Calciomercato Milan – Belotti non a gennaio e sui rinnovi…

Il Milan studia le prossime mosse di calciomercato e valuta Belotti da attaccante, oltre a lavorare ai rinnovi. Ecco le ultime di Pellegatti.

La dirigenza del Milan non si ferma mai e continua a lavorare sul calciomercato, soprattutto sul nome di Andrea Belotti, attaccante che piace molto. I rossoneri hanno bisogno di un nuovo centravanti in vista del prossimo anno e il classe 1993 del Torino potrebbe essere un'idea, visto che molto probabilmente si svincolerà a parametro zero. Non ha voluto rinnovare, nonostante sia capitano. Ricordiamo che quindi da gennaio potrà già firmare con chiunque Di questo e dei rinnovi di contratto ha parlato Carlo Pellegatti a Mediaset. Ecco le sue parole: ""Il Milan ha questa linea: stabilisce una cifra per il rinnovo, se questa cifra viene superata dalla richiesta dell'agente vanno a cercare un'alternativa. Poi bisogna essere bravi e fortunati come con Maignan o con Diaz che è migliorato rispetto all'anno scorso. Vedremo come andrà a finire con Kessie e con Romagnoli. Belotti a gennaio sicuramente non arriva al Milan. Ha una caratteristica importante Belotti oltre ad essere un bravo attaccante: è italiano e quando fai la lista UEFA è importante avere giocatori".