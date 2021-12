Calciomercato Milan – Belotti, Kolo Muani e non solo: chi piace in attacco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo farà qualcosa in attacco per la prossima stagione. Ecco i nomi sul taccuino del club

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato di gennaio, acquisterà un difensore. Una mossa, questa, necessaria, per rimpiazzare Simon Kjær, che perderà il resto della stagione per infortunio. Davanti, in attacco, il Diavolo ritiene di essere coperto e, una volta che avrà recuperato tutti gli attaccanti infortunati, al gran completo per arrivare a maggio.

Con Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, nel ruolo di centravanti, attualmente c'è Pietro Pellegri. Ma se da qui a maggio il classe 2001 non avrà fatto vedere di essere 'da Milan' è altamente probabile, alla fine, che venga rispedito al Monaco. Ecco perché diventa plausibile, dunque, un intervento del Milan nel calciomercato estivo per prendere un nuovo attaccante.

Chi piace al club di Via Aldo Rossi? Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan, se potesse, andrebbe su Dušan Vlahović, bomber della Fiorentina. Ma il suo costo è già ampiamente fuori dalla portata delle casse rossonere. C'è Andrea Belotti, che si svincolerà a costo zero dal Torino, ma piacciono anche Julián Álvarez (River Plate), Agustin Álvarez (Peñarol), Darwin Nuñez (Benfica).

Non sono da escludere neanche le piste che portano a Gianluca Scamacca (Sassuolo) ed a Randal Kolo Muani (Nantes), in scadenza di contratto, quest'ultimo, il 30 giugno 2022 ed autore di 6 gol in 17 gare di Ligue 1 finora in stagione. Milan, caccia ad un bomber da 40 milioni! Le ultime di mercato >>>