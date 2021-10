Calciomercato Milan – Belotti, il Torino lo vende a gennaio: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti è destinato a lasciare il Torino. I rossoneri ci pensano per gennaio

Il Milan , sul calciomercato, pensa ad Andrea Belotti. Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul futuro del Gallo e sulla sua situazione contrattuale. Come noto, il Torino gli ha fatto un'offerta importante per il rinnovo. La cifra? 3,3 milioni netti a stagione per 4-5 anni, con bonus facilmente raggiungibili. In più il bonus alla firma di un milione. La risposta del centravanti è stata negativa.

Per Belotti non è questione di soldi, ma di progetto e di ambizioni. L'obiettivo è quello di giocare in ChampionsLeague o comunque salire di livello e giocare in una squadra abituata a lottare ai vertici come il Milan. Cairo ha capito la situazione e ha deciso di venderlo già nel mercato di gennaio in modo da non perderlo a zero a giugno. Questa potrebbe essere un'occasione da sfruttare per Maldini e Massara, che cercano un nuovo centravanti. Il futuro del Gallo è ancora tutto da delineare. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie