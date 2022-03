Calciomercato Milan – Belotti difficile: si avvicina il rinnovo

Cairo, presidente del Torino, apre al prolungamento di Belotti e quindi diventa complicato che diventi del Milan nel prossimo calciomercato.

Uno dei nomi accostati al Milan per il calciomercato è quello di Andrea Belotti, classe 1993 del Torino, di cui è capitano. Arriverà a scadenza di contratto al termine di questa stagione. Dopo un periodo in cui sembrava fosse praticamente impossibile il rinnovo, l'ultima volta Urbano Cairo, presidente granata, ha aperto a questa possibilità. I tifosi ci sperano. Dopo aver perso le speranze, una semplice parola di Cairo ha riacceso tutto. Certamente non dà nessuna certezza, ma vuol dire che i dialoghi stanno andando avanti. Non ci sarà l'offerta da 3,5 milioni di cui si parlava, ma il Torino può spingersi fino agli 1,8 milioni che rappresentano il tetto massimo. Anche perché ormai Belotti non è più così ambito. Ecco perché, secondo Tuttosport, il rinnovo potrebbe tornare fattibile.