Calciomercato Milan – Dal Belgio: manca ancora accordo per De Ketelaere

Il Milan spinge per De Ketelaere. Nonostante l'ultimo rilancio, in Belgio danno ancora per lontana la chiusura dell'affare

Kenneth Malandrin

Nonostante le numerose voci degli ultimi minuti, l'affaire Charles De Ketelaere-Milan non sembra ancora del tutto definito. Nella giornata di ieri, nonostante l'incontro andato in scena all'Hotel Splendide Royal di Lugano tra Maldini e Massara e una delegazione della squadra belga, la sensazione era che la trattiva avesse incontrato l'ennesima fase di stallo.

Oggi però la svolta definitiva sembrava essere arrivata; Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, aveva infatti svelato di un presunto rilancio del Milan; secondo Bianchin, per De Ketelaere i rossoneri si sarebbero spinti sino ai 31 milioni più 4 di bonus (2 più abbordabili e 2 più complicati) lasciando presagire una risposta positiva del Bruges e la conseguente imminente chiusura.

A smentire questa notizia, è però giunto il collega Tomas Taecke del quotidiano belga HLN. Quest'ultimo spiega infatti che il rilancio del Milan per De Ketelaere sarebbe realmente arrivato, ma che allo stesso tempo i nerazzurri non avrebbero intenzione di accettare l'offerta in quanto vorrebbero alzare la cifra della parte fissa e non discostarsi dalla loro valutazione di 35 milioni di euro. In ogni caso, per il giornalista belga i contatti tra le parti andranno avanti nelle prossime ore. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>