Calciomercato Milan – Beffa per Zaccagni? Spunta l’offerta della Fiorentina

Altro obiettivo di calciomercato che rischia di sfumare per il Milan. Mattia Zaccagni del Verona potrebbe finire alla Fiorentina

Secondo quanto riporta 'La Nazione', la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto 15 milioni di euro . Una cifra importante alla quale altri club, come Milan e Napoli, non si sono avvicinati. E i buoni rapporti tra i gigliati e il Verona potrebbero favorire l'operazione.

Anche il Napoli è interessato al calciatore e fu vicino alla chiusura lo scorso gennaio. Il Milan, invece, non ha fatto passi in avanti per Zaccagni. Il tergiversare dei rossoneri, potrebbe favorire la Fiorentina, pronta all'affondo decisivo per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione. Il Milan, intanto, ha individuato il nuovo Lukaku.