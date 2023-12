Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Anche il Bayern Monaco su Lenglet”

Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan dovrebbe intervenire in più reparti, tra cui senza dubbio spicca la difesa. Gli infortuni di Marco Pellegrino , Pierre Kalulu e Malick Thiaw costringeranno i tre difensori a rimanere fuori per diverso tempo e il club rossonero non vorrebbe farsi trovare impreparato. Proprio per questo motivo nelle ultime ore il Diavolo avrebbe chiesto Clement Lenglet al Barcellona .

Il Diavolo, che per altro Clement Lenglet lo aveva già seguito quest'estate, non sarà affatto facile arrivare al centrale francese, oggi in forza all'Aston Villa. Come riporta il 'Mundo Deportivo', infatti, sulle sue tracce si sarebbe messo un top club europeo come il Bayern Monaco. Da capire, quindi, come evolverà la situazione. LEGGI ANCHE: Milan-Monza, le probabili formazioni: Pioli lancia Simic in difesa >>>