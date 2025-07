Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Bayern Monaco è vicinissimo all’acquisto di Luis Diaz dal Liverpool per 75 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2029. Nell’amichevole contro il Milan, l’attaccante colombiano non era stato neanche convocato, così come Darwin Nunez - obiettivo del Milan - perché in uscita.