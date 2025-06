Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito all'interesse del Milan per Granit Xhaka già per questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, da qualche settimana, seguono molto da vicino il mediano del Bayer Leverkusen. Che viene visto come un innesto di esperienza e carisma per il gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Ancora una vera e propria offerta non l'avrebbero presentata, anche per raggiungere prima un accordo con il gicoatore, che sembra aperto ad una nuova esperienza.