Calciomercato Milan – Concorrenza del Barcellona per l’obiettivo Miranda

Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un interesse del Milan per Juan Miranda . Già seguito in estate, con il tentativo di scambio proposto dal Diavolo con Alexis Saelemaekers , sembra essere rimasto nei pensieri della dirigenza rossonera. Che avrebbe mantenuto contatti costanti con il suo entourage e con il Betis per provare a prenderlo nelle prossime sessioni di calciomercato.

Sulle sue tracce, però, non ci sarebbe solo il Milan. Secondo quanto riferito dalla testata spagnola 'Sport', infatti, anche il Barcellona avrebbe mostrato forte interesse per il terzino spagnolo. Una concorrenza forte e non facile da superare per il Diavolo, che comunque sembra essere in vantaggio in virtù del tentativo fatto in estate.