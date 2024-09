Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Barcellona piomba su Maignan”

Nel corso delle prossime sessioni di calciomercato Mike Maignan potrebbe anche lasciare il Milan, dal momento in cui sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona. Come noto, infatti, nell'ultima giornata di campionato il portiere tedesco Marc-André Ter Stegen è rimasto vittima di un brutto infortunio, che lo lascerà lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. I blaugrana, però, non sarebbero intenzionati a rimanere senza un titolare di primissimo livello per troppo tempo e per questo starebbero valutando diverse piste. I nomi in lista sono diversi. A riferirlo è il portale spagnolo 'ElNacional.cat'.