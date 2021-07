Calciomercato Milan – Barak il nome nuovo: le ultime

Tutti pazzi per Barak, nuovo obiettivo di calciomercato del Milan. Il trequartista dell'Hellas Verona piace anche a Inter e Napoli.

Continua la ricerca del Milan sul calciomercato di giocatori che possano svolgere il ruolo di trequartista e il nome nuovo è Antonin Barak. Il ceco classe 1994 dell'Hellas Verona è reduce da un'ottima stagione in gialloblù e ora si sta mettendo in mostra anche gli Europei 2021. Ovviamente le prestazioni in Nazionale sono una conferma, che è valsa l'attenzione di molti top club, tra cui i rossoneri. Secondo quanto riporta il Corriere di Verona, oltre ai rossoneri piace anche all'Inter e al Napoli per quanto riguarda i club italiani; dall'estero si sono interessati il West Ham e l'Eintracht Francoforte. Appena riscattato, per lasciarlo andare la richiesta è di 14 milioni da parte dell'Hellas Verona. Sviluppi nei prossimi giorni. Intanto il Milan sta pensando seriamente a Schick: richiesta altissima >>>