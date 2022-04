Calciomercato Milan – Balzo in avanti dell’Inter nella corsa a Bremer

Gleison Bremer si avvicina sempre di più all'Inter, pronta ad accaparrarselo nella prossima sessione di calciomercato. Ma Milan sempre vigile

Ma ricostruiamo il tutto. Come riporta il noto quotidiano sportivo Tuttosport, il rinnovo del centrale brasiliano fino al 2024 è stato un chiaro segnale. Ovvero, evitare che il ragazzo vada in scadenza e riuscire a monetizzare.

Questo il principale obiettivo di Urbano Cairo , Presidente del Torino, che allo stesso modo, ha garantito al giocatore la partenza nel caso in cui ci fosse una proposta importante. Fin da inizio anno Bremer non ha mai nascosto la voglia di fare quel definitivo salto di qualità.

"Il mio futuro lo vedo in un club che giochi la Champions League. Giocare in una squadra senza ambizioni e con poca visibilità compromette, tra l'altro, la possibilità di vestire la maglia della Nazionale", aveva dichiarato il centrale durante il ritiro estivo di Santa Cristina.

Si tratta di Federico Dimarco, ex terzino dell'Hellas Verona proprio alle dipendenze di Ivan Juric, che non ha mai negato l'interesse per il suo pupillo. Dimarco e una cifra che si aggira sui 15-20 milioni potrebbero convincere la società piemontese a far partire Bremer.