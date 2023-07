Balogun: “Ho già dimostrato di poter giocare ad alti livelli”

Folarin Balogun è oggetto di desiderio di molte squadre in questa sessione di calciomercato. L'attaccante dell' Arsenal è stato ceduto in prestito in Francia al Reims dove ha potuto dimostrare tutto il suo potenziale, siglando 22 reti dopo 39 gare disputate.

Quest'anno è ritornato in casa base, ma a causa della spietata concorrenza presente in rosa, il suo posto da titolare non è assicurato. Numerosi club in Italia hanno mostrato interesse per lo statunitense, soprattutto Milan e Inter che sono alla continua ricerca di una punta.