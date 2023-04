Calciomercato Milan – Si monitora Balogun, ma occhio al Lipsia

Calciomercato Milan, obiettivo Balogun?

Il Milan, si legge, per la prossima stagione comincia a guardarsi attorno per migliorare il reparto offensivo. L'obiettivo sarebbe quello di trovare una giovane promessa, una punta di qualità che possa cominciare un ciclo con la squadra di Stefano Pioli. Nelle scorse ore sarebbero arrivate nuove conferme dall'Inghilterra per Folarin Balogun, di proprietà dell'Arsenal ma in prestito al Reims. In questa stagione il talento classe 2001 ha segnato 18 gol in trenta presenze in Ligue 1, dimostrando di essere un giocatore di ottima prospettiva. Il giocatore è stato ceduto in prestito in Francia ma alla fine del campionato comincerà l'assalto di diversi club tra cui il Lipsia, che solitamente non si fa sfuggire elementi di qualità e punta con determinazione sui talenti. Il Milan, secondo Tuttosport, starebbe monitorando Balogun perché vorrebbe svecchiare il reparto avanzato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – L’ala destra a zero dalla Premier?