Calciomercato Milan – Ballo-Touré vicino, ma cifre e formula da stabilire

Fodé Ballo-Touré è ad un passo dal Milan: i rossoneri hanno trovato e cercato con insistenza un vice Theo Hernandez sul calciomercato

Il Milan prosegue la ricerca di un vice Theo Hernandez sul calciomercato e sembra averlo trovato in Fodé Ballo-Touré. Il terzino è un classe '97, gioca nel Monaco ed è perfetto per far rifiatare il numero 19 rossonero quando avrà bisogno di riposare.