Milan, Ballo-Touré in uscita: i rossoneri cercano prima un sostituto

Fodé Ballo-Touré è pronto a fare le valigie. Il nazionale senegalese non ha mai convinto del tutto, ma il Milan cerca prima un vice Theo Hernandez . Secondo il 'Corriere dello Sport', il terzino è in uscita. Qualche interesse dalla Turchia per Ballo-Touré, ma le offerte pervenute sono ritenute insufficienti.

Diversi i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane come vice The Hernandez. Da Aaron Hickey del Bologna, a Fabiano Parisi dell’Empoli, ma anche Andrea Cambiaso del Genoa. Profili giovanissimi e di grande prospettiva. Ma anche dall'estero è arrivato qualche rumors. Gerardo Arteaga, terzino sinistro in forza al Genk, e Tom Alexander Rothe, di proprietà del Borussia Dortmund, gli ultimi della lista. Una suggestione sarebbe Marcelo, che ha lasciato il Real Madrid. Ma il profilo del brasiliano non è in linea con la politica intrapresa da Elliott e che RedBird intende proseguire.