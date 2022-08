Calciomercato Milan – Ballo-Touré resterà rossonero: Pioli lo blocca

Durante la scorsa sessione di calciomercato estivo, il Milan ha individuato in Fode Ballo-Touré il giocatore giusto per far rifiatare, in caso di necessità, Theo Hernández. Ovviamente il senegalese non è un giocatore della caratura dell'ex Real Madrid, ma, ad onor del vero, durante la passata stagione non è nemmeno sembrato del livello necessario per essere una seconda scelta. Nonostante ciò, Ballo-Touré dovrebbe continuare a far parte della rosa dei Campioni d'Italia.