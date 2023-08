Calciomercato Milan – Ballo-Touré ad un passo dal Werder Brema: le ultime

Il calciomercato del Milan non si ferma neanche in uscita: Fodé Ballo Touré è infatti vicinissimo al trasferimento in Germania: i dettagli

Dario Bartolucci Lupi

Forse siamo giunti al momento di svolta per risolvere la questione del vice di Theo Hernandez. Uno dei crucci più angustianti per i rossoneri era la questione legata all'acquisto di un nuovo terzino in grado di sostituire il campione francese nelle partite di turnover. La cessione di Ballo Touré sul calciomercato era diventata una priorità del Milan al fine di poter trovare un'alternativa di qualità.