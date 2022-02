Calciomercato Milan – Ballo-Touré non convince: in estate Truffert?

Fodé Ballo-Touré potrebbe essere venduto dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. Piace Adrien Truffert, classe 2001, del Rennes

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, Fodé Ballo-Touré potrebbe essere venduto dal Milan nel corso del prossimo calciomercato estivo. Pagato circa 4 milioni di euro al Monaco la scorsa estate, il terzino sinistro senegalese, ex anche del Lille , non ha del tutto convinto. Pertanto, la prossima estate, il Diavolo potrebbe cederlo e pensare ad un avvicendamento.

Nel mirino dei dirigenti rossoneri, in base alle informazioni in possesso del quotidiano torinese, ci sarebbe Adrien Truffert, classe 2001, terzino sinistro francese (ma nato a Liegi, Belgio) in forza al Rennes. Cresciuto nelle giovanili del club della Bretagna, in questa stagione ha già collezionato 24 presenze tra Ligue 1, Conference League e preliminari di Europa League, con 3 gol e un assist all'attivo. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>