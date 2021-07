Calciomercato Milan – Ballo-Touré, la trattativa è in chiusura | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è molto vicino al terzino Ballo Toure. La distanza con il Monaco è minima

Il Psg vuole Theo Hernandez, ma il Milan non ha intenzione di privarsene. Secondo Tuttosport i francesi avrebbero recapitato un'offerta da 40 milioni di euro che il Diavolo ha però respinto. Il calciatore è fondamentale per Stefano Pioli e comunque la cifra di 40 milioni non corrisponde al valore reale del francese. Per il Psg non sarà facile alzare l'offerta, visto che ha già ingaggiato in questa sessione di mercato Hakimi, Wijnaldum , Sergio Ramos e Donnarumma.