Calciomercato Milan – Ballo-Touré in sede per la firma con i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré è arrivato poco fa a 'Casa Milan' per la firma sul contratto con il Diavolo

Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese di passaporto francese, è arrivato poco fa a 'Casa Milan' per la firma sul contratto con il Diavolo. Il giocatore, classe 1997, arriva dal Monaco per 4,2 milioni di euro più 500mila euro di bonus. Nelle prossime ore, dunque, il Milan ufficializzerà il suo nuovo colpo in questo calciomercato estivo 2021.