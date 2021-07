Calciomercato Milan – Ballo-Touré ha firmato: si attende solo l’ufficialità

Fodé Ballo-Touré può praticamente considerarsi un nuovo calciatore del Milan. Il senegalese ha firmato il contratto pochi minuti fa

Fodé Ballo-Touré può considerarsi un calciatore del Milan. Il senegalese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni. Il senegalese arriva dal Monaco per 4,2 milioni di euro più 500mila euro di bonus, legati alle presenze del calciatore nella prossima stagione e all'eventuale qualificazione in Champions League.