Calciomercato Milan – Ballo-Touré, da vice Theo a esubero rossonero

Fodé Ballo-Touré non dovrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Ma se arrivasse Abdou Diallo rischierebbe di non giocare più

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Milan, che in questo calciomercato estivo dovrebbe rimanere in forza ai rossoneri di Stefano Pioli. Il rischio, però, per il classe 1997 campione d'Africa in carica con la Nazionale del Senegal, è di vedersi scavalcato, nel ruolo di vice di Theo Hernández, anche da Abdou Diallo qualora arrivasse in rossonero.

Calciomercato Milan, Ballo-Touré rischia di non vedere più il campo

Arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2021 proveniente dal Monaco per 5 milioni di euro, Ballo-Touré già ha giocato poco (e spesso non molto bene) nella passata stagione. Un totale di 10 presenze in Serie A e 2 in Champions League, con minutaggio scarso: 444' in campionato, 91' in Europa. Theo è titolare fisso, Diallo potrebbe farlo rifiatare di tanto in tanto. Si configura, dunque, un'altra annata da spettatore per Ballo-Touré.

Ma perché il Diavolo non provvede a cedere l'ex laterale anche del Lille? Per il numero 5 rossonero, ha sottolineato il quotidiano torinese, ci sono stati dei sondaggi da qualche club della Ligue 1 francese e nulla più. L'unica, vera offerta per Ballo-Touré sarebbe arrivata dalla Süper Lig turca, in particolare dal Trabzonspor, ma il giocatore l'avrebbe rifiutata per giocarsi le sue chance alla corte di mister Pioli. Convinto di farlo ricredere.