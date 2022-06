Calciomercato Milan – Ballo-Touré in uscita: ecco dove può andare

Tra i nomi in uscita in questo calciomercato per il Milan c'è quello di Fodé Ballo-Touré. Le ultime sul suo futuro

Fodé Ballo-Touré è tra i papabili partenti in questo calciomercato per il Milan. Il terzino senegalese non ha convinto in questa stagione all'ombra di Theo Hernandez. Per lui appena 12 presenze in stagione, di cui l'ultima il 12 aprile nel finale contro il Genoa. Era arrivato l'estate scorsa dal Monaco per circa 4 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan con Ballo-Touré spera di poter racimolare un piccolo tesoretto da aggiungere al budget per il calciomercato. Sul classe '97 c'è l'interesse del Trabzonspor laureatosi quest'anno campione di Turchia.

In ogni caso il club rossonero non potrà ottenere più di quanto speso per il suo cartellino una stagione fa. Per questo si valuta anche la cessione di un giocatore più importante per incassare più soldi da reinvestire. In questo caso si parla di Alexis Saelemaekers e Ante Rebic. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>