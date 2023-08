Calciomercato Milan – Fase di stallo per Ballo-Touré e Adli: la situazione

In questa sessione di calciomercato il Milan pensa anche alle cessioni: stand-by per quelle di Fodé Ballo-Touré e Yacine Adli

Il Milan è la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato e ha messo a segno numerosi colpi. I rossoneri dopo i tanti acquisti, adesso stanno lavorando sul fronte delle cessioni. Il club di Stefano Pioli ha già venduto sia Junior Messias che Ante Rebic , due esuberi, rispettivamente al Genoa e al Besiktas . Ora sono presenti in rosa altri calciatori a cui trovare una sistemazione, tra cui il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré e il francese Yacine Adli, entrambi fuori dal progetto tecnico del mister parmigiano.

Come per Divock Origi, anche per il franco-senegalese e per l'ex Bordeaux le trattative sembrerebbero essere in una fase di stallo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'interesse maggiore per il classe '97 pare sia del Werder Brema.