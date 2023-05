Calciomercato Milan – Ballo-Touré in uscita: due club interessati

Al termine di questa stagione diversi giocatori potrebbero lasciare il Milan . Tra coloro che non rinnoveranno il proprio contratto con il club rossonero, coloro che verranno girati in prestito e coloro che, addirittura, rischierebbero di lasciare Milanello definitivamente, sembrano tanti i calciatori sul piede di partenza.

Tra questi ci sarebbe anche Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese, riserva naturale di Theo Hernandez, in stagione ha davvero faticato a mettersi in mostra, sia perché il titolare non gli ha lasciato grande spazio, sia perché quando Stefano Pioli lo ha buttato nella mischia le sue prestazioni non sono state indimenticabili.