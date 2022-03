Calciomercato Milan – Bale a zero stuzzica i rossoneri

Sembra che il Milan stia pensando a Bale per il prossimo calciomercato. In uscita dal Real Madrid, arriverebbe gratis in rossonero.

Stefano Bressi

Come ormai noto, il Milan è a caccia di rinforzi sulla trequarti nel prossimo calciomercato e cerca un giocatore in grado di giocare sia sulla fascia che centralmente, come per esempio Gareth Bale, gallese classe 1989. Già tempo fa il giocatore del Real Madrid era stato accostato al Milan, che aveva fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Più che il Real Madrid, a opporre resistenza era stato proprio il giocatore, che aveva chiesto uno stipendio altissimo, in linea con quanto percepito con le Merengues fino a quel momento.

Ora, però, la situazione potrebbe essere cambiata e secondo Transfermarkt i rossoneri sarebbero di nuovo sul giocatore. Bale è finito ai margini del progetto, con pochissime apparizioni in campo, ma soprattutto è in scadenza di contratto. Ciò significa che si libererebbe a zero e che già ora può accordarsi con un'altra squadra. Ovviamente, questo significa anche che non ha più la garanzia di poter prendere un ricco stipendio. Bisogna dunque capire che tipo di offerte gli verranno presentate, ma difficilmente saranno molto alte, visto il calo che ha avuto negli ultimi anni. Milan che ci pensa, ma che per ora non affonda. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>

