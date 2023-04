Calciomercato Milan – Corsi: “Baldanzi? Vi illustro la nostra idea”

Fabrizio Corsi , presidente dell' Empoli , è intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio Sportiva' per parlare del futuro di Tommaso Baldanzi , classe 2003 , centrocampista offensivo che piace molto a Milan e Inter in vista del prossimo calciomercato estivo.

Milan, le parole di Corsi sull'obiettivo di mercato Baldanzi

"Ciò che dico non vale solo per lui, ma anche per gli altri. Non conta ciò che si fa a dicembre, ma soprattutto quello che si fa nelle ultime 10 partite, specialmente se si parla di giocare in club più importanti", ha esordito Corsi su Baldanzi, autore, finora, di 4 gol in 21 gare tra Serie A e Coppa Italia con la squadra allenata da Paolo Zanetti.