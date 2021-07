Calciomercato Milan – Bakayoko vuole tornare, il Chelsea apre al prestito

Proseguono i contatti tra Milan e Chelsea per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista vorrebbe tornare in rossonero: ipotesi prestito

Continuano i contatti tra Milan e Chelsea per Tiémoué Bakayoko. Secondo quanto scrive il 'Corriere dello Sport', il centrocampista francese avrebbe già fatto sapere ai Blues di voler tornare in rossonero. Gli inglesi, dal canto loro, vorrebbero liberarsi dei costi di gestione del calciatore e sarebbero disposti a cederlo in prestito, formula gradita al Milan.