Calciomercato Milan – Bakayoko spinge per tornare in rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, al suo ultimo anno di contratto con il Chelsea, vorrebbe tornare a Milano

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, potrà trattare il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko con il Chelsea. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista francese, classe 1994, ha giocato con il Milan nella stagione 2018-2019, totalizzando 42 presenze tra campionato e coppe, segnando un gol nel derby e lasciando un buon ricordo.

Per caratteristiche fisiche e tecniche, ha sottolineato la 'rosea', Bakayoko è il centrocampista più simile a Franck Kessié. Il quale, dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, sarà impegnato in Camerun per la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Alla fine della sua stagione con il Diavolo, come si ricorderà, Bakayoko, che era giunto in prestito con diritto di riscatto, non fu confermato.

Questo perché il Chelsea aveva fissato l'esercizio del diritto di riscatto sul cartellino del giocatore in 35 milioni di euro. Prezzo ritenuto alto dal Milan. Oggi l'ostacolo all'operazione è rappresentato dalla scadenza ravvicinata del contratto di Bakayoko con i 'Blues', fissata al 30 giugno 2022. A meno che non prolunghi prima almeno di un anno, il prestito è legalmente impossibile.

Ma ad un prezzo ragionevole, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, l'operazione di calciomercato Bakayoko-Milan può concludersi anche in tempi brevi. Un dettaglio che può risultare decisivo? La voglia di Milan del giocatore: Bakayoko, infatti, sta spingendo per tornare in rossonero.